Москва19 авгВести.Ограничения на полеты сняты в аэропорту Внуково, сообщили утром в среду, 19 августа, в Росавиации.
Уведомление о переходе воздушной гавани на прием и отправку рейсов по согласованию с уполномоченными органами в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства было опубликовано ведомством в 1.47 по московскому времени.
О переходе к штатному режиму работу стало известно в 7.24.
Аэропорт Внуково … сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в заявлении
В Росавиации отметили, что ограничения потребовались по соображениям безопасности.