Аэропорт Внуково снова принимает и отправляет рейсы

В аэропорту Внуково возобновили полеты Аэропорт Внуково снова принимает и отправляет рейсы

Москва19 авг Вести.Ограничения на полеты сняты в аэропорту Внуково, сообщили утром в среду, 19 августа, в Росавиации.

Уведомление о переходе воздушной гавани на прием и отправку рейсов по согласованию с уполномоченными органами в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства было опубликовано ведомством в 1.47 по московскому времени.

О переходе к штатному режиму работу стало известно в 7.24.

Аэропорт Внуково … сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в заявлении

В Росавиации отметили, что ограничения потребовались по соображениям безопасности.