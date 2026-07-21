Ограничения в районе Внуково сняты, аэропорт работает в штатном режиме

Аэропорт Внуково открылся для полетов Ограничения в районе Внуково сняты, аэропорт работает в штатном режиме

Москва21 июл Вести.В районе аэропорта Внуково сняты временные ограничения на использование воздушного пространства, сообщает Росавиация.

Аэропорт Внуково. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в публикации ведомства в мессенджере MAX

Ограничения были введены утром 21 июля для обеспечения безопасности полетов. Воздушная гавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с уполномоченными органами.

В этой связи пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании. Им рекомендовали уточнять статус своих рейсов с помощью онлайн-табло аэропорта.