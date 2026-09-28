Москва28 сенВести.Столичный аэропорт Внуково вернулся к работе в штатном режиме, информирует Росавиация в мессенджере MAX.
Сегодня в 4 утра сообщалось, что там принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
Аэропорт Внуково: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в публикации
В ведомстве напомнили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.