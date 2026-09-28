Во Внуково сняты ограничения на полеты

Аэропорт Внуково вернулся к штатной работе Во Внуково сняты ограничения на полеты

Москва28 сен Вести.Столичный аэропорт Внуково вернулся к работе в штатном режиме, информирует Росавиация в мессенджере MAX.

Сегодня в 4 утра сообщалось, что там принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Аэропорт Внуково: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в публикации

В ведомстве напомнили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.