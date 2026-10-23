Москва23 октВести.Воздушную тревогу отменили в столичном аэропорту Шереметьево, авиагавань начала обслуживание рейсов в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Отмечается, что пассажиры возвращаются из укрытий, входы в терминалы открыты.
Сняты введенные ранее ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с действием сигнала "ковер". Снято действие сигнала "Воздушная тревога"сказано в сообщении
В аэропорту предупредили, что пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию, в том числе на борту воздушного судна.
Также стало известно, что Внуково и Домодедово начали обслуживать рейсы по согласованию. В подмосковном аэропорту Жуковский ограничения полностью отменены.