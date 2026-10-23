В аэропорту Шереметьево отменили воздушную тревогу Аэропорт Шереметьево вернулся к штатной работе, воздушная тревога отменена

Москва23 окт Вести.Воздушную тревогу отменили в столичном аэропорту Шереметьево, авиагавань начала обслуживание рейсов в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что пассажиры возвращаются из укрытий, входы в терминалы открыты.

Сняты введенные ранее ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с действием сигнала "ковер". Снято действие сигнала "Воздушная тревога" сказано в сообщении

В аэропорту предупредили, что пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию, в том числе на борту воздушного судна.

Также стало известно, что Внуково и Домодедово начали обслуживать рейсы по согласованию. В подмосковном аэропорту Жуковский ограничения полностью отменены.