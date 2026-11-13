Москва13 нояВести.Аэропорт Шереметьево возобновил работу в штатном режиме после отмены ограничений на полеты в связи с усилением мер безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетовговорится в канале ведомства на платформе MAX
Воздушная гавань принимала и отправляла самолеты по согласованию с соответствующими службами с 22.07 12 ноября. Ограничения действовали почти 5 часов на фоне отражения атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).