Росавиация отменила ограничения на полеты в аэропорту Шереметьево Аэропорт Шереметьево возобновил работу в обычном режиме

Москва13 ноя Вести.Аэропорт Шереметьево возобновил работу в штатном режиме после отмены ограничений на полеты в связи с усилением мер безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов говорится в канале ведомства на платформе MAX

Воздушная гавань принимала и отправляла самолеты по согласованию с соответствующими службами с 22.07 12 ноября. Ограничения действовали почти 5 часов на фоне отражения атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).