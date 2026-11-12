Москва12 нояВести.Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация в мессенджере MAX.
Причиной стало введение временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней.
Меры приняты для обеспечения безопасности полетовотмечается в публикации
В Росавиации предупредили пассажиров о возможных корректировках в расписании рейсов и посоветовали уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло аэропортов.
Мэр Москвы Сергей Собянин вечером 12 ноября сообщил об уничтожении 46 беспилотников в течение примерно 40 минут.