Три московских аэропорта работают по согласованию

Три из четырех аэропортов московского авиаузла работают по согласованию Три московских аэропорта работают по согласованию

Москва12 ноя Вести.Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация в мессенджере MAX.

Причиной стало введение временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов отмечается в публикации

В Росавиации предупредили пассажиров о возможных корректировках в расписании рейсов и посоветовали уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло аэропортов.

Мэр Москвы Сергей Собянин вечером 12 ноября сообщил об уничтожении 46 беспилотников в течение примерно 40 минут.