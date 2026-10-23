Росавиация объявила о приостановке авиаперевозок в аэропортах Москвы и области

Во всех четырех аэропортах Московского региона введены авиаограничения Росавиация объявила о приостановке авиаперевозок в аэропортах Москвы и области

Москва23 окт Вести.Все четыре аэропорта Московского региона столкнулись с временной приостановкой в обслуживании рейсов на вылет и прилет. Об этом стало известно из публикации Росавиации.

Аэропорты: Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское) и Шереметьево: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов написано в публикации

Меры предприняты для обеспечения безопасности полетов.

В пятницу днем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 11 беспилотников, летевших в сторону Москвы.