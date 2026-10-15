Росавиация временно запретила полеты во всех московских аэропортах

Все московские аэропорты приостановили полеты Росавиация временно запретила полеты во всех московских аэропортах

Москва15 окт Вести.Во всех столичных аэропортах – Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево - в целях безопасности временно запрещены полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в канале ведомства на платформе MAX

Решение принято на фоне отражения атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Ранее 15 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 21 беспилотника на подлете к российской столице.