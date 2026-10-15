Москва15 октВести.Во всех столичных аэропортах – Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево - в целях безопасности временно запрещены полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в канале ведомства на платформе MAX
Решение принято на фоне отражения атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Ранее 15 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 21 беспилотника на подлете к российской столице.