Третий аэропорт московского авиаузла приостановил полеты Росавиация временно запретила полеты в аэропорту Жуковский

Москва15 окт Вести.Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропорту Жуковский на фоне отражения атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направленных для удара по Москве.

Аэропорт Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов сообщила пресс-служба ведомства в своем канале на платформе MAX

Как сообщалось ранее, вечером 15 октября ограничения на полеты были введены в аэропортах Домодедово и Внуково. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 10 украинских БПЛА на подлете к российской столице.