Росавиация вновь запретила полеты во Внуково и Жуковском Аэропорты Внуково и Жуковский приостановили полеты

Москва17 ноя Вести.Аэропорты Внуково и Жуковский в целях безопасности второй раз за ночь 17 ноября приостановили обслуживание авиарейсов и полеты самолетов. Об этом сообщил пресс-служба Росавиации.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов говорится в канале ведомства на платформе MAX

Аналогичные ограничения действуют также в аэропорту Домодедово.

Ранее поздно вечером 16 ноября Росавиация запрещала полеты в воздушных гаванях на фоне отражения атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В этот период за четыре часа силы ПВО уничтожили 180 вражеских БПЛА, направленных для удара по Москве.