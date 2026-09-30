Росавиация повторно ограничила полеты в аэропортах Домодедово и Жуковский

В аэропортах Домодедово и Жуковский повторно ограничили полеты Росавиация повторно ограничила полеты в аэропортах Домодедово и Жуковский

Москва30 сен Вести.В аэропортах Домодедово и Жуковский в целях безопасности повторно ограничен прием и выпуск самолетов, следует из сообщения пресс-службы Росавиации в официальном канале на платформе MAX.

Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней. Возможны корректировки в расписании рейсов говорится в сообщении ведомства

Ранее ночью 30 сентября Росавиация вводила аналогичные ограничения в воздушных гаванях на фоне объявленной в Подмосковье беспилотной опасности.