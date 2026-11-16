В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский временно запретили полеты

Росавиация временно запретила полеты в трех аэропортах московского авиаузла В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский временно запретили полеты

Москва16 ноя Вести.В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский в целях безопасности временно запрещены полеты самолетов, предупредила пресс-служба Росавиации.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов говорится в канале ведомства на платформе MAX

Решение принято на фоне отражения атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направленных для удара по Москве. Согласно последним данным, силы ПВО 16 ноября на подступах к столице сбили 149 вражеских беспилотников.