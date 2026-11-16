Москва16 нояВести.В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский в целях безопасности временно запрещены полеты самолетов, предупредила пресс-служба Росавиации.
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетовговорится в канале ведомства на платформе MAX
Решение принято на фоне отражения атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направленных для удара по Москве. Согласно последним данным, силы ПВО 16 ноября на подступах к столице сбили 149 вражеских беспилотников.