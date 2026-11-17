Москва17 нояВести.Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропорту Шереметьево на фоне отражения атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Московском регионе.
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетовсообщила пресс-служба ведомства в своем канале на платформе MAX
Ранее Росавиация ограниченно разрешила полеты в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. В настоящее время воздушные гавани принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими службами.
Ночью и утром 17 ноября, согласно последним данным, были уничтожены 113 украинских БПЛА, летевших к Москве.