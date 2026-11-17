Росавиация временно запретила полеты в аэропорту Шереметьево В аэропорту Шереметьево временно запретили полеты

Москва17 ноя Вести.Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропорту Шереметьево на фоне отражения атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Московском регионе.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов сообщила пресс-служба ведомства в своем канале на платформе MAX

Ранее Росавиация ограниченно разрешила полеты в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. В настоящее время воздушные гавани принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими службами.

Ночью и утром 17 ноября, согласно последним данным, были уничтожены 113 украинских БПЛА, летевших к Москве.