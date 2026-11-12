Москва12 ноя Вести.В аэропорту Домодедово в целях безопасности введен временный запрет на полеты самолетов на фоне отражения атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Московском регионе.

Аэропорт Домодедово. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов сообщила пресс-служба Росавиации в своем официальном канале на платформе MAX

Ранее ночью 12 ноября мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об уничтожении двух украинских БПЛА, которые были направлены для удара по российский столице.