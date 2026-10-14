Москва14 октВести.В аэропорту Домодедово в целях безопасности введен временный запрет на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетовговорится в канале ведомства на платформе MAX
Ранее вечером 14 октября на территории Подмосковья сработала воздушная тревога. В частности, в Истре объявили опасность атаки БПЛА, сообщила глава муниципального округа Татьяна Витушева в MAX.