Москва16 ноя Вести.Росавиация в целях безопасности приостановила полеты самолетов в аэропорту Шереметьево на фоне отражения атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в столичном регионе.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов сообщила пресс-служба ведомства в своем канале на платформе MAX

Ранее вечером 16 ноября Росавиация запретила полеты в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.

Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об отражении атаки 169 украинских БПЛА, летевших на Москву.