Москва17 октВести.В аэропортах московского региона было задержано или отменено свыше 370 рейсов из-за введенных ночью ограничений, сообщает Baza.
Из-за угрозы атаки БПЛА воздушное пространство над Москвой закрывали с полуночи и почти до семи утра.
По данным источника, больше всего сбоев зафиксировано в Шереметьево. Там перенесли 104 рейса, 135 отменили.
Во Внуково задержаны 62 рейса, еще 39 отменены. В Домодедово — 23 задержки и 8 отменсказано в публикации
Самолеты были перенаправлены на запасные аэродромы.
Ранним утром 17 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении на подлете к столице еще 75 БПЛА. Таким образом, число уничтоженных этой ночью украинских дронов достигло 144.
На местах происшествий работали специалисты экстренных служб. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.