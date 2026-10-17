В аэропортах Москвы свыше 370 рейсов задержали и отменили из-за ограничений Baza: 370 рейсов отменили в московских аэропортах из-за ночных ограничений

Москва17 окт Вести.В аэропортах московского региона было задержано или отменено свыше 370 рейсов из-за введенных ночью ограничений, сообщает Baza.

Из-за угрозы атаки БПЛА воздушное пространство над Москвой закрывали с полуночи и почти до семи утра.

По данным источника, больше всего сбоев зафиксировано в Шереметьево. Там перенесли 104 рейса, 135 отменили.

Во Внуково задержаны 62 рейса, еще 39 отменены. В Домодедово — 23 задержки и 8 отмен сказано в публикации

Самолеты были перенаправлены на запасные аэродромы.

Ранним утром 17 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении на подлете к столице еще 75 БПЛА. Таким образом, число уничтоженных этой ночью украинских дронов достигло 144.

На местах происшествий работали специалисты экстренных служб. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.