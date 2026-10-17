Силы ПВО ликвидировали еще 25 летевших к Москве беспилотников Собянин: 25 летевших на Москву БПЛА уничтожены системой ПВО

Москва17 окт Вести.Силы противовоздушной обороны в ночь на 17 октября ликвидировали 25 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве, сообщил в личном канале на платформе МАХ мэр российской столицы Сергей Собянин.

25 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны написал чиновник

Ранее сообщалось о 44 ликвидированных дронах. Таким образом, общее число сбитых с начала суток БПЛА составило 69 единиц.

На месте происшествия работают представители экстренных служб. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.