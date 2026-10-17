Москва17 октВести.Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали на подлетах к Москве еще 15 беспилотных летательных аппаратов, об этом в ночь на 17 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
ПВО Минобороны сбили 15 беспилотников, летевших на Москвунаписал чиновник в личном канале на платформе МАХ
По данным градоначальника, на месте происшествия работают специалисты экстренных служб. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.
Общее число уничтоженных БПЛА, летевших к Москве, с начала суток составило 44. Ранее сообщалось о 15 и 14 ликвидированных беспилотниках.