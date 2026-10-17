Число сбитых на подлетах к Москве вражеских БПЛА достигло 44

Число сбитых на подлетах к Москве беспилотников превысило 40 единиц Число сбитых на подлетах к Москве вражеских БПЛА достигло 44

Москва17 окт Вести.Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали на подлетах к Москве еще 15 беспилотных летательных аппаратов, об этом в ночь на 17 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

ПВО Минобороны сбили 15 беспилотников, летевших на Москву написал чиновник в личном канале на платформе МАХ

По данным градоначальника, на месте происшествия работают специалисты экстренных служб. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

Общее число уничтоженных БПЛА, летевших к Москве, с начала суток составило 44. Ранее сообщалось о 15 и 14 ликвидированных беспилотниках.