Собянин сообщил о 15 сбитых беспилотниках Собянин: уничтожены 15 БПЛА, летевших на Москву

Москва3 ноя Вести.Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 3 ноября ликвидировали еще 15 беспилотных летательных аппаратов, сообщил в личном канале на платформе МАХ мэр столицы Сергей Собянин.

Силами ПВО Минобороны уничтожены 15 БПЛА, летевших на Москву говорится в сообщении, опубликованном в 03.47 мск

Таким образом, с начала суток российские ПВО сбили в общей сложности 56 беспилотников.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.