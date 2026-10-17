Москва17 октВести.Еще 75 беспилотных летательных аппаратов, летевших к Москве, были ликвидированы с начала суток 17 октября средствами противовоздушной обороны РФ, об этом в личном канале на платформе МАХ сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Уничтожены 75 БПЛА, летевших на Москвунаписал градоначальник
На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.
Ранее Собянин сообщил о том, что в ночь на 17 октября при подлетах к российской столице были уничтожены 69 беспилотников.