Собянин сообщил о ликвидации 75 беспилотников, летевших к Москве Собянин: уничтожены 75 БПЛА, летевших на Москву

Москва17 окт Вести.Еще 75 беспилотных летательных аппаратов, летевших к Москве, были ликвидированы с начала суток 17 октября средствами противовоздушной обороны РФ, об этом в личном канале на платформе МАХ сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Уничтожены 75 БПЛА, летевших на Москву написал градоначальник

На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

Ранее Собянин сообщил о том, что в ночь на 17 октября при подлетах к российской столице были уничтожены 69 беспилотников.