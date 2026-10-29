Силы ПВО уничтожили еще десять БПЛА, летевших на Москву

На подлетах к Москве сбили еще десять дронов Силы ПВО уничтожили еще десять БПЛА, летевших на Москву

Москва29 окт Вести.Силы противовоздушной обороны в ночь на 29 октября ликвидировали еще 10 беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву, об этом сообщил в своем канале на платформе МАХ мэр российской столицы Сергей Собянин.

Системой ПВО Минобороны уничтожены десять беспилотников, летевших на Москву указал чиновник

Таким образом, общее число БПЛА, сбитых с начала суток, составило 74 единицы.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.