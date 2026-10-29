Москва29 октВести.Силы противовоздушной обороны в ночь на 29 октября ликвидировали еще 10 беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву, об этом сообщил в своем канале на платформе МАХ мэр российской столицы Сергей Собянин.
Системой ПВО Минобороны уничтожены десять беспилотников, летевших на Москвууказал чиновник
Таким образом, общее число БПЛА, сбитых с начала суток, составило 74 единицы.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.