Десять беспилотников сбиты на подлете к Москве Собянин: отражена атака 10 БПЛА, летевших на Москву

Москва29 окт Вести.Вечером в четверг, 29 октября, силы ПВО Министерства обороны России отразили атаку на Москву 10 беспилотников, сообщил в своем MAX-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Десять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны РФ говорится в сообщении

ОН добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Ранее Собянин сообщал, что с 20.30 28 октября по 07.00 29 октября в сторону Московского региона летели 613 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО Минобороны на дальних подступах. 231 беспилотник уничтожен на подлете к Москве.