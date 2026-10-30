Сбиты 16 летевших на Москву БПЛА Собянин: отражена атака 16 БПЛА, летевших на Москву

Москва30 окт Вести.В ночь на пятницу, 30 октября, силы ПВО Министерства обороны России отразили атаку на Москву 16 беспилотников, сообщил в своем MAX-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Шестнадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны РФ написал столичный градоначальник

Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Ранее Собянин сообщил, что с 20.30 28 октября по 07.00 29 октября в сторону Московского региона летели 613 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО Минобороны России на дальних подступах. 231 беспилотник уничтожен на подлете к Москве.