Еще 12 беспилотников сбито на подлете к Москве Собянин: силы ПВО сбили 12 летевших на Москву дронов

Москва29 окт Вести.Силы противовоздушной обороны сбили 12 беспилотников на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

ПВО Минобороны сбили 12 БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб написал глава города

В начале часа он сообщал о десяти сбитых дронах.

С 20.30 28 октября по 07.00 29 октября в сторону Московского региона летели 613 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО Минобороны на дальних подступах. 231 беспилотник уничтожен на подлете к Москве.