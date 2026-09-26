Москва26 сенВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 11 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были направлены для удара по российской столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Одиннадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломковпроинформировал градоначальник в своем канале на платформе MAX
Ночью 26 сентября в Московской области был введен режим беспилотной опасности. Росавиация в целях безопасности ограничила полеты в аэропортах Внуково и Домодедово. Воздушные гавани принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами.