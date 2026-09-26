На подлете к Москве сбиты 11 украинских БПЛА Силы ПВО нейтрализовали 11 украинских БПЛА, летевших к Москве

Москва26 сен Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 11 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были направлены для удара по российской столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Одиннадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков проинформировал градоначальник в своем канале на платформе MAX

Ночью 26 сентября в Московской области был введен режим беспилотной опасности. Росавиация в целях безопасности ограничила полеты в аэропортах Внуково и Домодедово. Воздушные гавани принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами.