ТАСС: попытка атаки БПЛА на Москву стала одной из крупнейших за 2 года

Попытка атаки БПЛА на Москву стала одной из крупнейших за два года ТАСС: попытка атаки БПЛА на Москву стала одной из крупнейших за 2 года

Москва30 окт Вести.С вечера 29 октября и сегодняшнего утра в сторону московского региона летело 862 беспилотника противника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в MAX. Согласно подсчетам ТАСС, эта попытка атаки на Москву стала одной из крупнейших за 2 года.

Как сообщил Собянин, большая часть БПЛА была БПЛА была уничтожена силами ПВО Минобороны на дальних рубежах, 170 нейтрализовали на подлете к Москве.

Попытка атаки БПЛА на Москву стала одной из крупнейших за два года подсчитало агентство

Накануне сообщалось, что в предыдущие сутки в сторону столичного региона летело 613 БПЛА противника.

В столичном авиаузле ночью 30 октября вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, в связи с чем петербургский аэропорт Пулково в качестве запасного аэродрома принимает рейсы, направляющиеся в Москву.

Ранее там сообщили, что уже принято 27 бортов.

По состоянию 8 утра, судя по информации Росавиации в MAX, аэропорты Шереметьево и Жуковский (Раменское) вернулись к работе в штатном режиме, Внуково и Домодедово в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.