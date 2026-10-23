Мэр Москвы Собянин сообщил об уничтожении еще двух БПЛА ВСУ

Силы ПВО уничтожили еще два вражеских БПЛА на подлете к Москве Мэр Москвы Собянин сообщил об уничтожении еще двух БПЛА ВСУ

Москва23 окт Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще двух летевших к Москве БПЛА.

ПВО Минобороны сбили два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб проинформировал столичный градоначальник

Таким образом, в течение последнего часа уничтожены уже восемь БПЛА на подлете к Москве.

Ранее в пятницу мэр столицы сообщил, что силы ПВО ликвидировали пять вражеских беспилотников, а всего ночью в сторону Московского региона летело 155 БПЛА противника.