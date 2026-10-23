Собянин: уничтожены четыре беспилотника, летевших на Москву

Силы ПВО уничтожили четыре летевших на Москву беспилотника Собянин: уничтожены четыре беспилотника, летевших на Москву

Москва23 окт Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО четырех БПЛА, направлявшихся к российской столице.

Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков проинформировал градоначальник

Ранее сегодня мэр столицы сообщил, что за ночь в сторону Московского региона летело 155 БПЛА противника, большая часть которых была уничтожена на дальних подступах. Непосредственно на подлете к Москве ликвидировали пять вражеских дронов.