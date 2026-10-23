Москва23 октВести.Силы противовоздушной обороны уничтожили еще 4 беспилотных летательных аппарата ВСУ, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Четыре беспилотника уничтожены ... На месте падения обломков работают специалисты экстренных службнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Утром 23 октября Собянин заявил, что за ночь в сторону Московского региона летело 155 БПЛА, однако большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах, еще 5 — нейтрализованы на подлете к Москве.
После этого он сообщил о еще 17 сбитых дронах, летевших на столицу.