Уничтожены еще 4 беспилотника, летевших в сторону Москвы

Сбиты еще 4 БПЛА, летевших в сторону Москвы Уничтожены еще 4 беспилотника, летевших в сторону Москвы

Москва23 окт Вести.Силы противовоздушной обороны уничтожили еще 4 беспилотных летательных аппарата ВСУ, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Четыре беспилотника уничтожены ... На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Утром 23 октября Собянин заявил, что за ночь в сторону Московского региона летело 155 БПЛА, однако большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах, еще 5 — нейтрализованы на подлете к Москве.

После этого он сообщил о еще 17 сбитых дронах, летевших на столицу.