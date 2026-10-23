Москва23 октВести.В течение прошедшей ночи в направлении Москвы и Подмосковья направлялось 155 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что большая часть из них была уничтожена на дальних рубежах.
За ночь в сторону Московского региона летело 155 БПЛАнаписал Собянин в национальном мессенджере
Непосредственно на подлете к столице РФ система ПВО ликвидировала пять единиц ударной техники противника.
Ранее также сообщалось о 33 сбитых беспилотниках в Воронежской области.