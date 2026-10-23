Собянин: за ночь в сторону Московского региона летело 155 БПЛА

За минувшую ночь на Москву и область летело 155 беспилотников Собянин: за ночь в сторону Московского региона летело 155 БПЛА

Москва23 окт Вести.В течение прошедшей ночи в направлении Москвы и Подмосковья направлялось 155 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что большая часть из них была уничтожена на дальних рубежах.

За ночь в сторону Московского региона летело 155 БПЛА написал Собянин в национальном мессенджере

Непосредственно на подлете к столице РФ система ПВО ликвидировала пять единиц ударной техники противника.

Ранее также сообщалось о 33 сбитых беспилотниках в Воронежской области.