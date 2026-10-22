Москва22 октВести.За минувшие вечер и ночь в сторону Москвы летело 630 беспилотных летательных аппаратов. Это стало одной из самых массированных попыток атаки на Москву в 2026 году, пишет ТАСС.
Попытка атаки стала одной из крупнейших с начала текущего годанаписано в публикации
Уточняется, что большая часть из летевших в сторону столицы беспилотников была уничтожена на дальних рубежах, а еще 163 единицы техники ВСУ были сбиты на подлете к Москве.
В районе Вороново в ТиНАО в результате отражения атаки пострадали два человека.