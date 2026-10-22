Попытка атаки беспилотников ВСУ на Москву стала самой массированной за 2026 год

Минувшей ночью на Москву был совершен один из самых массированных налетов БПЛА Попытка атаки беспилотников ВСУ на Москву стала самой массированной за 2026 год

Москва22 окт Вести.За минувшие вечер и ночь в сторону Москвы летело 630 беспилотных летательных аппаратов. Это стало одной из самых массированных попыток атаки на Москву в 2026 году, пишет ТАСС.

Попытка атаки стала одной из крупнейших с начала текущего года написано в публикации

Уточняется, что большая часть из летевших в сторону столицы беспилотников была уничтожена на дальних рубежах, а еще 163 единицы техники ВСУ были сбиты на подлете к Москве.

В районе Вороново в ТиНАО в результате отражения атаки пострадали два человека.