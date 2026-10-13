Атака ВСУ на Москву стала одной из крупнейших с начала года

Попытка атаки вражеских дронов на Москву стала одной из крупнейших с начала года Атака ВСУ на Москву стала одной из крупнейших с начала года

Москва13 окт Вести.Атака беспилотников на Москву, предпринятая врагом минувшей ночью и вечером, стала одной из крупнейших с начала года.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с 20.30 мск 12 октября по 07.00 мск 13 октября в сторону Московского региона летели 417 БПЛА.

Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах сказано в сообщении градоначальника в MAX

На подлете к Москве ПВО уничтожила 65 беспилотников.

В ночь на 20 сентября Москва и Подмосковье подверглись самому массированному удару ВСУ. Тогда Собянин назвал эту атаку беспрецендентной.

Силы ПВО перехватили на всех рубежах Московского региона более 1600 беспилотных летательных аппаратов, из них 450 были сбиты на подлете к столице. Градоначальник подчеркнул, что целью врага был срыв выборов депутатов Госдумы девятого созыва. Противнику это не удалось.