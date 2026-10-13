На подлете к Москве сбиты еще пять беспилотников

Собянин: ПВО сбила пять БПЛА, летевших на Москву На подлете к Москве сбиты еще пять беспилотников

Москва13 окт Вести.Расчеты средств противовоздушной обороны Минобороны России сбили пять беспилотных летательных аппаратов, летевших на столицу, сообщил в MAX мэр Москвы Сергей Собянин.

В настоящее время на месте падения фрагментов дронов работают сотрудники экстренных служб.

Пять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны говорится в заявлении

Ранее столичный градоначальник сообщил, что вечером 12 октября и утром 13 октября к Москве летели 417 БПЛА. Большую часть беспилотников перехватили на дальних подступах, 65 дронов уничтожили на подлете к столице.