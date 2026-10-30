В Пулково на фоне ограничений приняли 27 летевших в Москву самолетов

Пулково как запасной аэродром принял почти 30 самолетов, летевших в Москву В Пулково на фоне ограничений приняли 27 летевших в Москву самолетов

Москва30 окт Вести.Пулково в качестве запасного аэродрома принимает рейсы, направляющиеся в Москву. Уже принято 27 бортов, сообщает пресс-служба петербургского аэропорта в MAX.

Там пояснили, что полетная программа в этом направлении корректируется в связи с ограничениями воздушного пространства столичного авиаузла.

Аэропорт Пулково принимает рейсы, направляющиеся в столицу, в качестве запасного аэродрома. Принято 27 бортов говорится в публикации

Пассажиров перенаправленных рейсов в связи с продолжительным ожиданием возможности вылета будут высаживать в терминале Пулково.

По состоянию на данный момент им рекомендовано рассмотреть альтернативные виды транспорта для поездки в Москву.

В авиагавани подчеркнули, что временные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сегодня мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 30 октября к московскому региону летело 862 украинских БПЛА.