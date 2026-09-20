Mash: более 400 рейсов задержали в Москве из-за атаки беспилотников

Свыше 400 рейсов задержали в Москве с начала суток из-за атаки БПЛА Mash: более 400 рейсов задержали в Москве из-за атаки беспилотников

Москва20 сен Вести.В связи с массированной атакой на Московский регион задержано более 400 рейсов, сообщает Mash.

При этом почти 300 задержек фиксируется в Шереметьево.

Больше всего задержек в Шереметьево — 121 прилетов, 126 вылетов. 11 отмен, 60 вылетающих и 69 прилетающих задержаны во Внуково сказано в сообщении

В Домодедово задержали 27 и отменен один рейс. В Жуковском были задержаны 7 вылетов и прилетов, отменили два рейса.

Ранее из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства были перенесены или отменены ряд рейсов компаний "Аэрофлот" и "Победа".

Также сообщалось, что из-за действующих ограничений по безопасности более 30 рейсов не смогли приземлиться в аэропортах Внуково и Шереметьево.