Собянин сообщил о ликвидации трех беспилотников ВСУ, летевших к Москве

На подлете к Москве уничтожены три украинских БПЛА Собянин сообщил о ликвидации трех беспилотников ВСУ, летевших к Москве

Москва9 авг Вести.Ночью 9 августа силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку трех украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были направлены для удара по Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

ПВО Минобороны сбили три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков проинформировал градоначальник в своем канале на платформе MAX

Ранее Росавиация в целях безопасности ограничила полеты в аэропорту Шереметьево. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.