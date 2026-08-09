Москва9 авгВести.Ночью 9 августа силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку трех украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были направлены для удара по Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
ПВО Минобороны сбили три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломковпроинформировал градоначальник в своем канале на платформе MAX
Ранее Росавиация в целях безопасности ограничила полеты в аэропорту Шереметьево. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.