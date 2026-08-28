Москва28 авгВести.Росавиация сообщила, что столичный аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, отметили в ведомстве. Там также предупредили, что возможны корректировки в расписании рейсов.
Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваниговорится в сообщении
Росавиация напоминает, что статус рейса можно уточнить на онлайн-табло аэропорта.
Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников, летевших на Москву.