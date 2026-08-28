Росавиация: аэропорт Домодедово отправляет и принимает рейсы по согласованию

Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию из-за мер безопасности Росавиация: аэропорт Домодедово отправляет и принимает рейсы по согласованию

Москва28 авг Вести.Росавиация сообщила, что столичный аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, отметили в ведомстве. Там также предупредили, что возможны корректировки в расписании рейсов.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани говорится в сообщении

Росавиация напоминает, что статус рейса можно уточнить на онлайн-табло аэропорта.

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников, летевших на Москву.