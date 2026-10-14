В аэропортах Домодедово и Жуковский возможны корректировки в расписании

Аэропорты Домодедово и Жуковский работают по согласованию В аэропортах Домодедово и Жуковский возможны корректировки в расписании

Москва14 окт Вести.Авиагавани Домодедово и Жуковский работают по согласованию с соответствующими органами, информирует Росавиация в мессенджере MAX сегодня, 14 октября, в 11.06.

В ведомстве предупреждают, что возможны корректировки в расписании рейсов.

Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами говорится в публикации

Данные меры связаны с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней и приняты для обеспечения безопасности полетов, пояснили в Росавиации.

Пассажирам напомнили, что уточнить статус рейса можно с помощью онлайн-табло аэропортов.