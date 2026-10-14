Москва14 октВести.Авиагавани Домодедово и Жуковский работают по согласованию с соответствующими органами, информирует Росавиация в мессенджере MAX сегодня, 14 октября, в 11.06.
В ведомстве предупреждают, что возможны корректировки в расписании рейсов.
Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органамиговорится в публикации
Данные меры связаны с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней и приняты для обеспечения безопасности полетов, пояснили в Росавиации.
Пассажирам напомнили, что уточнить статус рейса можно с помощью онлайн-табло аэропортов.