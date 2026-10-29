Москва29 октВести.Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ограничили прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.
Информация об этом была опубликована ведомством в мессенджере MAX в 22.49 по московскому времени.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетовсказано в публикации
Кроме того, в связи с введением временных ограничений аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Уточняется, что возможны корректировки в расписании рейсов.