Москва13 октВести.Все московские аэропорты ограничили прием и отправку самолетов. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Росавиации в MAX.
В 22.47 аэропорт Шереметьево начал принимать и отправлять рейсы только по согласованию с соответствующими органами.
Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваниговорится в сообщении
Ранее другие столичные аэропорты – Домодедово, Внуково и Жуковский – приостановили работу.