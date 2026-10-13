Все московские аэропорты ограничили прием и отправку авиарейсов

Ограничения действуют во всех московских аэропортах Все московские аэропорты ограничили прием и отправку авиарейсов

Москва13 окт Вести.Все московские аэропорты ограничили прием и отправку самолетов. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Росавиации в MAX.

В 22.47 аэропорт Шереметьево начал принимать и отправлять рейсы только по согласованию с соответствующими органами.

Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани говорится в сообщении

Ранее другие столичные аэропорты – Домодедово, Внуково и Жуковский – приостановили работу.