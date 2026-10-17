Москва17 октВести.В столичном аэропорту Шереметьево введены ограничения на полеты, сообщается в ночь на субботу, 17 октября, в MAX-канале пресс-службы Росавиации.
В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в сообщении, которое было опубликовано в 01.54 по московскому времени
В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для безопасности полетов.
Кроме того, в ведомстве сообщили о закрытии воздушных узлов Костромы (Сокеркино) и Ярославля (Туношна).
Ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.