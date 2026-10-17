Росавиация ввела ограничения на полеты в Шереметьево

Московский аэропорт Шереметьево приостановил прием и выпуск самолетов Росавиация ввела ограничения на полеты в Шереметьево

Москва17 окт Вести.В столичном аэропорту Шереметьево введены ограничения на полеты, сообщается в ночь на субботу, 17 октября, в MAX-канале пресс-службы Росавиации.

В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в сообщении, которое было опубликовано в 01.54 по московскому времени

В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для безопасности полетов.

Кроме того, в ведомстве сообщили о закрытии воздушных узлов Костромы (Сокеркино) и Ярославля (Туношна).

Ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.