Москва22 октВести.В ночь на четверг, 22 октября, в целях безопасности временно закрыли для полетов аэропорт Шереметьево, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.
В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в сообщении, которое было опубликовано в 02.44 по московскому времени
В Росавиации пояснили, что данные меры вводятся для безопасности полетов.
Ранее сообщалось о закрытии столичных аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское).