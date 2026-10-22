Москва22 октВести.В ночь на четверг, 22 октября, в целях безопасности временно закрыли для полетов аэропорт Шереметьево, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.

В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

говорится в сообщении, которое было опубликовано в 02.44 по московскому времени

В Росавиации пояснили, что данные меры вводятся для безопасности полетов.

Ранее сообщалось о закрытии столичных аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское).