Москва11 октВести.Все три московских аэропорта столкнулись с введением временных ограничений на гражданские авиаперевозки. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.
Аэропорт Внуково, Домодедово и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органаминаписано в публикации ФАВТ
Это меры предприняты в связи с действующими ограничениями на использование авиатранспорта в воздушных пространствах столичных авиагаваней.
В связи с действующим режимом в аэропортах Москвы возможны корректировки в расписании.