Внуково, Домодедово и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию

Во Внуково, Домодедово и Шереметьево введены частичные авиаограничения Внуково, Домодедово и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию

Москва11 окт Вести.Все три московских аэропорта столкнулись с введением временных ограничений на гражданские авиаперевозки. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.

Аэропорт Внуково, Домодедово и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами написано в публикации ФАВТ

Это меры предприняты в связи с действующими ограничениями на использование авиатранспорта в воздушных пространствах столичных авиагаваней.

В связи с действующим режимом в аэропортах Москвы возможны корректировки в расписании.