Аэропорт Шереметьево сообщил об отмене ограничений на полеты Аэропорт Шереметьево: ограничения на полеты сняты

Москва9 авг Вести.В аэропорту Шереметьево отменены ограничения на полеты, вводившиеся в целях безопасности. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Сняты введенные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево. Рейсы на вылет и прилет российских и зарубежных авиакомпаний обслуживаются без ограничений согласно действующего расписания говорится в официальном канале аэропорта на платформе MAX

Ограничения в аэропорту Шереметьево действовали 9 августа почти 2 часа с 3.15 мск. В этот период мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении трех украинских беспилотников на подлете к столице.