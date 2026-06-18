В аэропорту Шереметьево отменили ограничения Ограничения в воздушном пространстве аэропорта Шереметьево отменили

Москва18 июн Вести.Временные ограничения сняты в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево, пассажиров возвращают из укрытий. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

Сняты временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с введением сигнала "Воздушная тревога" (угроза атаки БПЛА)... Службы аэропорта Шереметьево организованно сопровождает пассажиров из укрытий говорится в сообщении

Также открыты паркинги терминалов для допуска пассажиров в здание аэровокзала.

В пресс-службе Шереметьево добавили, что из-за действовавших ограничений авиакомпании корректируют расписание полетов.