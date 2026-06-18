Москва18 июнВести.Временные ограничения сняты в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево, пассажиров возвращают из укрытий. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
Сняты временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с введением сигнала "Воздушная тревога" (угроза атаки БПЛА)... Службы аэропорта Шереметьево организованно сопровождает пассажиров из укрытийговорится в сообщении
Также открыты паркинги терминалов для допуска пассажиров в здание аэровокзала.
В пресс-службе Шереметьево добавили, что из-за действовавших ограничений авиакомпании корректируют расписание полетов.