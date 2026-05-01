Москва1 мая Вести.Введенные ранее ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево сняты, сообщает пресс-служба московской авиагавани. Информация об этом опубликована в мессенджере MAX в 7.27.

Аэропорт Шереметьево продолжает стабильное обслуживание пассажиров и авиакомпаний говорится в сообщении

Пассажирам напомнили, что информацию о статусе рейса можно узнать через коммуникационные каналы авиакомпаний: онлайн-табло и управление бронированием на сайте, а также через мобильное приложение, колл-центр или чат-бот при его наличии у авиаперевозчика.

План "Ковер" был введен в районе аэропорта Шереметьево сегодня в 6 утра.