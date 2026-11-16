Росавиация отменила ограничения на полеты в аэропорту Внуково

Аэропорт Внуково вернулся к работе в обычном режиме Росавиация отменила ограничения на полеты в аэропорту Внуково

Москва16 ноя Вести.В аэропорту Внуково отменены ограничения на полеты, вводившиеся в целях безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов говорится в канале ведомства на платформе MAX

Воздушная гавань принимала и отправляла самолеты по согласованию с соответствующими органами с 19.47 15 ноября на фоне отражения атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Согласно данным мэра Москвы Сергея Собянина, накануне вечером и ночью 16 ноября силы ПВО уничтожили в общей сложности более 100 беспилотников, летевших к столице.

В настоящее время ограничения сохраняются в аэропорту Шереметьево.