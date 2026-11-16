Москва16 нояВести.Ночью 16 ноября системой противовоздушной обороны (ПВО) ликвидированы еще 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были запущены украинскими войсками для удара по российской столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Системой ПВО Минобороны уничтожено еще 10 беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломковотметил градоначальник в своем канале на платформе MAX
Ранее 16 ноября Собянин проинформировал об уничтожении 47 вражеских БПЛА, летевших на Москву. Таким образом с начала суток на подлете к столице обезврежены в общей сложности 57 украинских беспилотников.
Вечером 15 ноября мэр Москвы сообщал о ликвидации на подступах к столице 82 вражеских БПЛА.