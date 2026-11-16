Ночью на подлете к Москве уничтожены 57 украинских БПЛА

До 57 возросло число сбитых ночью на подлете к Москве украинских БПЛА Ночью на подлете к Москве уничтожены 57 украинских БПЛА

Москва16 ноя Вести.Ночью 16 ноября системой противовоздушной обороны (ПВО) ликвидированы еще 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были запущены украинскими войсками для удара по российской столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Системой ПВО Минобороны уничтожено еще 10 беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков отметил градоначальник в своем канале на платформе MAX

Ранее 16 ноября Собянин проинформировал об уничтожении 47 вражеских БПЛА, летевших на Москву. Таким образом с начала суток на подлете к столице обезврежены в общей сложности 57 украинских беспилотников.

Вечером 15 ноября мэр Москвы сообщал о ликвидации на подступах к столице 82 вражеских БПЛА.