Москва17 ноя Вести.Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили прием и отправление воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

Введение ограничений было необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что на фоне отражения атак украинских беспилотных летательных аппаратов в Московском регионе в целях безопасности временно запрещены полеты в аэропорту Шереметьево.

Аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский принимали и отправляли самолеты по согласованию с соответствующими службами.